Забарный – лучший игрок года в сборной Украины

Продолжает определять лучших Украинская Ассоциация Футбола, на этот раз дело дошло до "Игрока года" в национальной сборной Украины.

Награду получил защитник английского Борнмута Илья Забарный, набравший 58% голосов респондентов и опередивший Анатолия Трубина (23,5%) и Михаила Мудрика (18,5%).

Ранее УАФ уже определил победителей в других категориях.

Да, лучшим дебютом года назвали Ивана Калюжного, тогда как наибольшим прогрессом стал Владимир Бражко, а вот джокером года был признан Роман Яремчук.

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