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Определился дебютанта года в сборной Украины

Полузащитник Александрии получил признание.
Сегодня, 11:15
Иван Калюжный / Instagram
Иван Калюжный / Instagram

Полузащитник Александрии Иван Калюжный получил индивидуальную награду.

УАФ провела голосование за дебютанта года в сборной Украины.

Калюжный победил в номинации, набрав 52 процента голосов. 

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Второе место занял полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко (41%), а тройку замкнул вингер житомирского Полесья Александр Назаренко (7%).

Калюжный дебютировал за сборную Украины в матче третьего тура Лиги наций против Чехии (1:0).

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест, вероятно, после матча за сборную Украины.

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