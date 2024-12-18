Определился дебютанта года в сборной Украины
Полузащитник Александрии получил признание.
Полузащитник Александрии Иван Калюжный получил индивидуальную награду.
УАФ провела голосование за дебютанта года в сборной Украины.
Калюжный победил в номинации, набрав 52 процента голосов.
Читай также: Как голосовала Украина на FIFA The best 2024
Второе место занял полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко (41%), а тройку замкнул вингер житомирского Полесья Александр Назаренко (7%).
Калюжный дебютировал за сборную Украины в матче третьего тура Лиги наций против Чехии (1:0).
Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест, вероятно, после матча за сборную Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!