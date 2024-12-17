iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик сдал положительный допинг-тест, вероятно, после матча за сборную Украины - источник

Вингер провалил пробу на запрещенные вещества в период ноябрьской международной паузы.
Сегодня, 13:35
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Озвучены новый подробности допингового скандала с участием вингера Челси Михаила Мудрика, в организме которого был обнаружен, вероятно, мельдоний.

Как утверждает The Athletic, ссылаясь на информацию от нескольких источников, которые пожелали остаться анонимными, поскольку они не уполномочены публично говорить по этому вопросу, 23-летний футболист сдал положительный тест на допинг после матча за сборную Украины в ноябре.

Читай также: "Я не сделал ничего плохого": Мудрик сделал заявление про проваленный допинг-тест

Несколько источников сообщили изданию в понедельник, что Мудрик намерен защищать свою позицию, а позиция игрока, по словам людей, знакомых с делом, заключается в том, что он не принимал вещество намеренно и что есть подозрение на саботаж, хотя независимо проверить это утверждение не удалось.

Напомним, что в ноябре сборная Украины в заключительных турах группового раунда Лиги наций сыграла вничью с Грузией (1:1) и победила Албанию (2:1). Мудрик принимал участие в обоих матчах.

Ранее Челси сделал заявление по поводу проваленного допинг-теста Мудрика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси допинг Сборная Украины Михаил Мудрик

Статьи по теме

Мудрика временно отстранили от футбола Мудрика временно отстранили от футбола
Лидер Челси начал встречаться с известной блогершей после развода с женой Лидер Челси начал встречаться с известной блогершей после развода с женой
Клуб УПЛ утвердил главного тренера на постоянной основе Клуб УПЛ утвердил главного тренера на постоянной основе
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Мюррея возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Мюррея возглавил рейтинг
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Германия одержала победу в женской эстафете второго этапа Кубка мира, Украина - в топ-10
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Украина14:55
Клуб УПЛ утвердил главного тренера на постоянной основе
Европа14:11
Мудрика временно отстранили от футбола
Европа13:35
Мудрик сдал положительный допинг-тест, вероятно, после матча за сборную Украины - источник
НБА12:55
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Мюррея возглавил рейтинг
Европа12:33
"Я не сделал ничего плохого": Мудрик сделал заявление про проваленный допинг-тест
Бокс12:31
Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя
Европа12:25
Челси сделал заявление по поводу проваленного допинг-теста Мудрика
Бокс12:17
Промоутер Усика назвал единственный шанс, при котором Тайсон победит украинца
Европа11:54
Определен препарат, который, вероятно, был обнаружен в крови Мудрика
Другие страны11:35
Легендарный Адриано расплакался на прощальном матче, когда услышал голос умершего отца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK