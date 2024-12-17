Мудрик сдал положительный допинг-тест, вероятно, после матча за сборную Украины - источник

Озвучены новый подробности допингового скандала с участием вингера Челси Михаила Мудрика, в организме которого был обнаружен, вероятно, мельдоний.

Как утверждает The Athletic, ссылаясь на информацию от нескольких источников, которые пожелали остаться анонимными, поскольку они не уполномочены публично говорить по этому вопросу, 23-летний футболист сдал положительный тест на допинг после матча за сборную Украины в ноябре.

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Несколько источников сообщили изданию в понедельник, что Мудрик намерен защищать свою позицию, а позиция игрока, по словам людей, знакомых с делом, заключается в том, что он не принимал вещество намеренно и что есть подозрение на саботаж, хотя независимо проверить это утверждение не удалось.

Напомним, что в ноябре сборная Украины в заключительных турах группового раунда Лиги наций сыграла вничью с Грузией (1:1) и победила Албанию (2:1). Мудрик принимал участие в обоих матчах.

Ранее Челси сделал заявление по поводу проваленного допинг-теста Мудрика.

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