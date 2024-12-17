Челси сделал заявление по поводу проваленного допинг-теста Мудрика

Вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик провалил допинг-тест.

Лондонский клуб опубликовал официальное заявление, в котором подтвердил данную информацию.

Челси заявил, что Мудрик никогда осознанно не принимал допинг.

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Отмечается, что английский клуб больше не будет делать комментарий по этому делу.

Ранее был определен препарат, который, вероятно, был обнаружен в крови Мудрика.

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