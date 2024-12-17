Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях после новостей о провальном допинг-тесте
Украинец на грани дисквалификации.
Футболист сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрика сдал положительный допинг тест.
На данный момент клуб и сам игрок не делали заявления, однако есть информация, что в пробе "А" Михаила обнаружили запрещенное вещество.
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23-летний украинец отключил комментарии в своем Instagram.
В ближайшие дни будет вскрыта проба "B". Мудрику грозит два года дисквалификации.
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