Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях после новостей о провальном допинг-тесте

Футболист сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрика сдал положительный допинг тест.

На данный момент клуб и сам игрок не делали заявления, однако есть информация, что в пробе "А" Михаила обнаружили запрещенное вещество.

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23-летний украинец отключил комментарии в своем Instagram.

В ближайшие дни будет вскрыта проба "B". Мудрику грозит два года дисквалификации.

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