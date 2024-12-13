Пес "Горилла" спас девушку чемпиона мира от грабителей

Собака защитника сборной Франции и ПСЖ Люка Эрнандеса помешала грабителям ограбить его дом и помешать любимому футболисту.

У Эрнандеса живет специальный пес-охранник "Горилла", которого Люка приобрел за 20 тысяч фунтов.

Девушка футболиста Виктория Триай была дома одна с кобелем, когда игрок был в отъезде из ПСЖ, когда она поняла, что в дом кто-то влез то запаниковала и начала кричать. На крик прибежал Горилла, увидевший грабителей и прогнал их прочь.

Отметим, что чемпион мира 2018 года из-за травмы не играл весь сезон и впервые сыграл только на этой неделе, когда поехал на гостевой матч Лиги чемпионов против Зальцбурга (0:3)/

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