Определен препарат, который, вероятно, был обнаружен в крови Мудрика
Предполагается, что украинец принял милдронат.
Футболист сборной Украины Михаил Мудрик, вероятно, провал допинг-тест.
Как сообщает ТаТоТаке, с большоей вероятностью запрещенным препаратом является милдронат (мельдоний).
Милдронат запрещен WADA с 2016 года.
При применении милдроната организм тренируется выдерживать нагрузки, экономно использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы, чтобы подготовиться к новым нагрузкам.
Напомним, Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях после новостей о провальном допинг-тесте.
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