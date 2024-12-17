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"Я не сделал ничего плохого": Мудрик сделал заявление про проваленный допинг-тест

Украинец подтвердил информацию, которая появилась в СМИ.
Сегодня, 12:33
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист Челси Михаил Мудрик сделал положительный тест на допинг.

Вингер сборной Украины опубликовал пост в Instagram, в котором подтвердил эту информацию.

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"Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, предоставленный Футбольной ассоциации Англии, содержал запрещенное вещество.

Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу".

Ранее был определен препарат, который, вероятно, был обнаружен в крови Мудрика.

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