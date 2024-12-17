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Как голосовала Украина на FIFA The best 2024

Все наши представители отдали первое место Родри.
Сегодня, 21:20
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

ФИФА раскрыла полные итоги голосования за лучшего игрока года на FIFA The best.

От Украины голосовали капитан национальной сборной Николай Матвиенко, главный тренер Сергей Ребров и сотрудник УАФ Валерий Новобранец, который принял участие в статусе журналиста.

Матвиенко поставил на первое место Родри, на второе - Винисиуса, а третьим определил Джуда Беллингема.

Сергей Ребров также выделил этих троих игроков, но в другом порядке. Специалист решил вторым сделать англичанина, а бразильцу дать третье место.

Валерий Новобранец был чуть более оригинальным. Функционер также поставил на первое место Родри, вторым назвал Винисиуса, а на третье место поставил Эрлинга Холанда.

Напомним, что Винисиус с трудом сумел обойти Родри при итоговом подсчете очков.

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