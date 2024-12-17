Как голосовала Украина на FIFA The best 2024

Все наши представители отдали первое место Родри.

ФИФА раскрыла полные итоги голосования за лучшего игрока года на FIFA The best.

От Украины голосовали капитан национальной сборной Николай Матвиенко, главный тренер Сергей Ребров и сотрудник УАФ Валерий Новобранец, который принял участие в статусе журналиста.

Матвиенко поставил на первое место Родри, на второе - Винисиуса, а третьим определил Джуда Беллингема.

Сергей Ребров также выделил этих троих игроков, но в другом порядке. Специалист решил вторым сделать англичанина, а бразильцу дать третье место.

Валерий Новобранец был чуть более оригинальным. Функционер также поставил на первое место Родри, вторым назвал Винисиуса, а на третье место поставил Эрлинга Холанда.

Напомним, что Винисиус с трудом сумел обойти Родри при итоговом подсчете очков.

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