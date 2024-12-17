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Винисиус набрал лишь на пять очков больше Родри в голосовании FIFA The best

Бразилец вполне мог уступить испанцу трофей снова.
Сегодня, 20:58
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

ФИФА раскрыла итоговый счет в голосовании на лучшего игрока 2024 года по версии FIFA The best.

Напомним, что на церемонии в Дохе Винисиус Жуниор был назван лучшим игроком года.

Как стало известно из результатов голосования, бразилец всего на пять очков сумел опередить Родри, которому проиграл Золотой мяч.

Бразилец набрал 48 очков, испанец - 43, а тройку лидеров замкнул Джуд Беллингем с 37 очками.

Также из интересного стоит отметить, что Лионель Месси расположился на шестой строчке, обойдя Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. А еще строчкой выше расположился Ламин Ямаль.

Также Ямаль, Винисиус и Родри попали в команду года.

 

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