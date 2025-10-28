Французский журналист поставил под сомнение стоимость Забарного в 60 млн евро

Известный французский журналист Пьер Менес на своём YouTube-канале поделился мыслями об игре защитника ПСЖ Ильи Забарного.

"Мне сказали, что он провёл в команде всего два месяца, и нам нужно подождать. Но после моей критики был матч с Байером, где он привёз два пенальти и был удалён с поля, потому что не знал, как играть в персональную оборону. А это проблема для центрального защитника, особенно для центрального защитника стоимостью 60 млн евро", — сказал французский журналист.

Также Пьер Менес высказался о цене, за которую купили защитника сборной Украины:

"Меня больше всего беспокоит цена Забарного 60 млн евро за игрока, который имеет столько недостатков в обороне? На мой взгляд, это настоящая проблема".

За этот сезон Забарный провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

