iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Французский журналист поставил под сомнение стоимость Забарного в 60 млн евро

Пьер Менес раскритиковал Забарного.
Сегодня, 16:11       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Известный французский журналист Пьер Менес на своём YouTube-канале поделился мыслями об игре защитника ПСЖ Ильи Забарного.

"Мне сказали, что он провёл в команде всего два месяца, и нам нужно подождать. Но после моей критики был матч с Байером, где он привёз два пенальти и был удалён с поля, потому что не знал, как играть в персональную оборону. А это проблема для центрального защитника, особенно для центрального защитника стоимостью 60 млн евро", — сказал французский журналист.

Читай также: Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Также Пьер Менес высказался о цене, за которую купили защитника сборной Украины:

"Меня больше всего беспокоит цена Забарного 60 млн евро за игрока, который имеет столько недостатков в обороне? На мой взгляд, это настоящая проблема".

За этот сезон Забарный провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илля Забарный

Статьи по теме

Манчестер Сити и Бавария следят за юным голеадором Бундеслиги Манчестер Сити и Бавария следят за юным голеадором Бундеслиги
ПСЖ разгромил Брест. Украинец Забарный получил высокую оценку ПСЖ разгромил Брест. Украинец Забарный получил высокую оценку
Хакими и Дуэ принес победу ПСЖ в матче с Брестом Хакими и Дуэ принес победу ПСЖ в матче с Брестом
Экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Уордли Экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Уордли

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Бокс20:12
Экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Уордли
Европа20:03
Барселона лидирует в борьбе за звезду Марселя
Европа19:46
Крапивцов вернется в состав Жироны в поединке Кубка Испании
Бокс19:35
Уордли взлетел в рейтинге супертяжеловесов от The Ring, Паркер потерял позиции
Теннис18:58
Свитолина удостоилась награды по итогам выступлений в Кубке Билли Джин Кинг
Европа18:29
Названы сроки восстановления звезды Наполи
Украина17:55
Кубок Украины: Чернигов, Буковина и Локомотив вышли в четвертьфинал
Европа17:52
Защитник Реала перенес операцию на колене
Украина17:48
Буковина одолела Ниву Т, Локомотив прошел Ниву В в Кубке Украины
Европа17:27
Игрок Брентфорда близок к уходу. Клуб готов рассмотреть аренду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK