Во вторник, 21 октября, ПСЖ встречался в гостях с Байером в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

Французская команда открыла счет уже на седьмой минуте, а леверкузенцы в середине тайма получили право на пенальти, когда мяч угодил в руку Илье Забарному, но не сумели его реализовать. Вскоре "фармацевты" остались в меньшинстве, но на 37-й минуте украинец снова сфолил в своей штрафной, заработал красную, а второй возможностью отыграться хозяева воспользовались - с точки успешно пробил Алейш Гарсия.

Все же еще до перерыва счет уже был разгромным в пользу ПСЖ после дубля Дезире Дуэ и гола Хвичи Кварацхелии. Во втором тайме парижане еще трижды поразили ворота соперника усилиями Нуну Мендеша, Усмана Дембеле и Витиньи, на что Байер ответил только одним забитым мячом.

Вашему вниманию видео всех голов матча Байер - ПСЖ в третьем туре Лиги чемпионов:

Байер - ПСЖ 2:7

Голы: Гарсия, 38 (пен.), 54 - Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90

На 25-й минуте Гримальдо не реализовал пенальти

Байер: Флеккен - Андрих, Баде, Тапсоба - Артур, Фернандес (Менса, 81), Гарсия, Гримальдо - Эчеверри (Маза, 46), Поку (Бен Сегир, 63) - Кофане (Белосян, 52).

ПСЖ: Шевалье - Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери (Нджанту, 76), Витинья, Дуэ (Эрнандес, 46) - Кварацхелия (Дембеле, 63), Маюлу (Ли Кан Ин, 63), Барколя (Мбай, 72).

Предупреждения: Эчеверри, Тапсоба - Забарный.

Удаления: Андрих, 31 (прямая красная) - Забарный, 37 (прямая красная).

