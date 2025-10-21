ПСЖ с удалением Забарного разобрался с Байером, Бенфика с Трубиным и Судаковым разгромно уступила Ньюкаслу

Во вторник, 21 октября, в третьем туре основной стадии Лиги чемпионов состоялись матчи с участием команд, которые представляют украинские игроки.

Илья Забарный с ПСЖ гостил у Байера, однако завершил поединок еще в первом тайме, заработав удаление. Все же в равных составах парижане разнесли леверкузенцев со счетом 7:2.

ПСЖ повел в противостоянии уже на седьмой минуте усилиями Вильяма Пачо. В середине тайма Байер заработал право на пенальти после того, как Забарный коснулся рукой мяча, упав в своей штрафной в борьбе с соперником. А арбитр еще и показал украинцу желтую. Тем не менее Алехандро Гримальдо с точки угодил в стойку.

На 31-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Роберта Андриха, однако спустя шесть минут Забарный уравнял составы. Украинец в этот раз получил прямую красную за задержку соперника в штрафной. Пенальти реализовал Алейш Гарсия, сравняв счет.

Однако еще до перерыва ПСЖ довел результат до разгромного благодаря дублю Дезире Дуэ и результативному удару Хвичи Кварацхелии.

В начале второй половины встречи Нуну Мендеш увеличил разрыв в счете. Вскоре Гарсия сократил отставание, забив свой второй мяч в матче, однако голы Усмана Дембеле и Витиньи окончательно добили леверкузенцев.

ПСЖ набрал девять очков и лидирует в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Байер с двумя баллами занимает 17-ю строчку.

Статистика матча Байер - ПСЖ третьего тура Лиги чемпионов

Байер - ПСЖ 2:7

Голы: Гарсия, 38 (пен.), 54 - Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90

На 25-й минуте Гримальдо не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.44 - 2.81

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 6 - 24

Удары в створ: 3 - 8

Угловые: 3 - 4

Фолы: 8 - 6

Байер: Флеккен - Андрих, Баде, Тапсоба - Артур, Фернандес (Менса, 81), Гарсия, Гримальдо - Эчеверри (Маза, 46), Поку (Бен Сегир, 63) - Кофане (Белосян, 52).

ПСЖ: Шевалье - Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери (Нджанту, 76), Витинья, Дуэ (Эрнандес, 46) - Кварацхелия (Дембеле, 63), Маюлу (Ли Кан Ин, 63), Барколя (Мбай, 72).

Предупреждения: Эчеверри, Тапсоба - Забарный.

Удаления: Андрих, 31 (прямая красная) - Забарный, 37 (прямая красная).

Бенфика с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым в составе встречалась на выезде с Ньюкаслом и потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

"Сороки" вышли вперед в поединке на 32-й минуте благодаря голу Энтони Гордона, а во втором тайме победный результат для своей команды закрепил Харви Барнс, оформив дубль.

Трубин и Судаков вышли на эту игру в стартовом составе и отыграли весь матч.

Ньюкасл с шестью очками расположился на данный момент на седьмой строчке в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Бенфика все свои три матча проиграла и идет 34-й.

Статистика матча Ньюкасл - Бенфика третьего тура Лиги чемпионов

Ньюкасл - Бенфика 3:0

Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

Ожидаемые голы (xG): 2.84 - 0.33

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 19 - 7

Удары в створ: 10 - 2

Угловые: 12 - 8

Фолы: 16 - 7

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Тиав, Ботман, Берн - Гимараес (Виллок, 90), Майли, Рэмзи (Жоэлинтон, 63) - Мерфи (Барнс, 63), Вольтемаде (Осула, 85), Гордон (Эланга, 85).

Бенфика: Трубин - Дедич (Иванович, 63), Араужу, Отаменди, Силва, Аурснес - Риос, Барренечеа - Лукебакио, Павлидис, Судаков.

Предупреждения: Тиав - Лукебакио.

