Забарный заработал удаление в матче Лиги чемпионов с Байером

Украинский защитник ПСЖ получил красную карточку на 37-й минуте.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Забарный заработал удаление / Getty Images
Забарный заработал удаление / Getty Images

Во вторник, 21 октября, в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов ПСЖ встречается в гостях с Байером.

Украинский защитник парижан Илья Забарный вышел не эту игру в стартовом составе и заработал удаление.

Читай также: Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу

Сначала на 24-й минуте Забарный в своей штрафной упал в борьбе с соперником, а мяч угодил ему в руку. Арбитр назначил пенальти, а украинцу выписал желтую карточку. Впрочем, Алехандро Гримальдо ударом с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч в стойку.

Однако на 37-й минуте Забарный получил уже прямую красную карточку за задержку соперника в штрафной. В этот раз Алейш Гарсия пенальти реализовал.

ПСЖ по итогам первого тайма побеждает Байер, который также играет вдесятером, со счетом 4:1.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов.

