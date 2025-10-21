Забарный заработал удаление в матче Лиги чемпионов с Байером

Во вторник, 21 октября, в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов ПСЖ встречается в гостях с Байером.

Украинский защитник парижан Илья Забарный вышел не эту игру в стартовом составе и заработал удаление.

Сначала на 24-й минуте Забарный в своей штрафной упал в борьбе с соперником, а мяч угодил ему в руку. Арбитр назначил пенальти, а украинцу выписал желтую карточку. Впрочем, Алехандро Гримальдо ударом с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч в стойку.

Однако на 37-й минуте Забарный получил уже прямую красную карточку за задержку соперника в штрафной. В этот раз Алейш Гарсия пенальти реализовал.

ПСЖ по итогам первого тайма побеждает Байер, который также играет вдесятером, со счетом 4:1.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов.

