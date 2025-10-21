iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом

Украинцы из ПСЖ и Бенфики примут участие в поединках Лиги чемпионов.
Сегодня, 21:25       Автор: Игорь Мищук
Илья Забарный / psg.fr
Илья Забарный / psg.fr

Во вторник, 21 октября, состоятся очередные матчи третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ на выезде будет противостоять леверкузенскому Байеру, а украинский защитник французской команды Илья Забарный выйдет на эту игру в стартовом составе.

Читай также: Лига чемпионов: превью 3-го тура – Судаков и Трубин снова в Англии, Реал против Ювентуса

Источник: psg.fr

Бенфика также в гостях сыграет против Ньюкасла. Украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков сыграют за лиссабонскую команду с первых минут.

Источник: slbenfica.pt

Оба матча Лиги чемпионов начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Трубин рассказал, как Судаков адаптируется в Бенфике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика байер ньюкасл ПСЖ Илья Забарный Анатолий Трубин Георгий Судаков

Статьи по теме

Забарный заработал удаление в матче Лиги чемпионов с Байером Забарный заработал удаление в матче Лиги чемпионов с Байером
"Говорит, что уровень здесь выше": Трубин рассказал, как Судаков адаптируется в Бенфике "Говорит, что уровень здесь выше": Трубин рассказал, как Судаков адаптируется в Бенфике
Игрок Пафоса побил антирекорд защитника Шахтера в Лиге чемпионов Игрок Пафоса побил антирекорд защитника Шахтера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов: Барселона разгромила Олимпиакос, ничья Кайрата и Пафоса, матчи ПСЖ, Манчестер Сити, Арсенала и Интера Лига чемпионов: Барселона разгромила Олимпиакос, ничья Кайрата и Пафоса, матчи ПСЖ, Манчестер Сити, Арсенала и Интера

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов23:25
Игрок Пафоса побил антирекорд защитника Шахтера в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов22:58
Забарный заработал удаление в матче Лиги чемпионов с Байером
Лига Чемпионов22:10
Лига чемпионов: Барселона разгромила Олимпиакос, ничья Кайрата и Пафоса, матчи ПСЖ, Манчестер Сити, Арсенала и Интера
Лига Чемпионов21:48
Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу
Лига Чемпионов21:25
Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом
Бокс20:59
Усик определился со следующим соперником
Европа20:28
Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду
Лига конференций19:52
Шахтер и Динамо получили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций
Лига конференций19:25
Будущий соперник Шахтера испытывает проблемы с главным тренером
Бокс18:58
Чисора ведет переговоры с соперником для юбилейного боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK