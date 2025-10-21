Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом

Украинцы из ПСЖ и Бенфики примут участие в поединках Лиги чемпионов.

Во вторник, 21 октября, состоятся очередные матчи третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ на выезде будет противостоять леверкузенскому Байеру, а украинский защитник французской команды Илья Забарный выйдет на эту игру в стартовом составе.

Источник: psg.fr

Бенфика также в гостях сыграет против Ньюкасла. Украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков сыграют за лиссабонскую команду с первых минут.

Источник: slbenfica.pt

Оба матча Лиги чемпионов начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Трубин рассказал, как Судаков адаптируется в Бенфике.

