"Говорит, что уровень здесь выше": Трубин рассказал, как Судаков адаптируется в Бенфике

Украинский голкипер лиссабонской команды высказался о соотечественнике.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Анатолий Трубин и Георгий Судаков / slbenfica.pt
Анатолий Трубин и Георгий Судаков / slbenfica.pt

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин рассказал о первых месяцах пребывания в команде полузащитника Георгия Судакова.

Основной вратарь "орлов" отметил, что его соотечественник очень доволен своим переходом.

Читай также: Лига чемпионов: превью 3-го тура – Судаков и Трубин снова в Англии, Реал против Ювентуса

"Прежде всего, он говорит, что очень счастлив, потому что присоединился к лучшему клубу Португалии и одному из лучших в Европе.

Он также говорит, что уровень здесь выше, чем раньше. Поэтому он очень доволен и хочет отдать этому клубу все.

Конечно, иногда он просит меня о помощи. В этом смысле я могу ему помочь и облегчить его адаптацию", - приводит слова Трубина официальный сайт Бенфики.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Бенфику восемь матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Отметим, также Трубин высказался о матче Лиги чемпионов с Ньюкаслом, который состоится во вторник, 21 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков

