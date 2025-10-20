Лига чемпионов: превью 3-го тура – Судаков и Трубин снова в Англии, Реал против Ювентуса

Команды, фаны, реальные эмоции – все это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатление от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов обещает быть менее насыщенным топовым европейским противостоянием, однако именно это может подарить зрителям несколько неожиданных результатов. Ведь когда фавориты чувствуют себя слишком уверенно, появляется шанс для сенсаций.

Первый игровой день - 21 октября

19:45 Барселона – Олимпиакос

19:45 Кайрат – Пафос

Игровой день откроют матчи в Барселоне и Алматы. Кайрат будет принимать Пафос — для обоих это, пожалуй, самая реальная возможность победить в нынешнем розыгрыше. Тем временем Барселона встретится с Олимпиакосом, который пока не забивал в Лиге чемпионов этого года. Каталонцы считаются безоговорочным фаворитом, но впереди у них Эль-Классико с Реалом, поэтому не исключено, что мыслями они уже в предстоящем матче Примеры.

22:00 Байер Леверкузен – ПСЖ

22:00 Вильярреал – Манчестер Сити

ПСЖ и Манчестер Сити в этом туре будут играть на выезде против представителей топ-5 лиг. Парижане отправятся в Германию в Байер, а команда Пепа Гвардиолы — в Испанию, где их ждет Вильярреал. Пока оба гранда не выглядят так, будто могут испытать серьезные проблемы.

22:00 Юнион Сент-Жилуаз – Интер

22:00 Копенгаген – Боруссия Дортмунд

22:00 Арсенал – Атлетико Мадрид

Также на выезд отправятся Интер и Боруссия Дортмунд, в то время как Арсенал будет принимать Атлетико – центральный матч первого игрового дня. Лондонцы стремятся сохранить стопроцентный результат и оформить третью победу подряд, но соперник у них более чем серьезный.

22:00 Ньюкасл Юнайтед – Бенфика

22:00 ПСВ – Наполи

Украинские сборники Анатолий Трубин и Георгий Судаков вместе с Бенфикой снова улетают в Англию — на этот раз на поединок с Ньюкаслом. После поражений от «Челси» и соперника из первого тура лиссабонцам необходимо выложиться на максимум, чтобы наконец получить первые очки в турнире.

Второй игровой день - 22 октября

19:45 Галатасарай - Буде/Глимт

19:45 Атлетик Бильбао – Карабах

Главным открытием первых двух туров Лиги чемпионов несомненно стал азербайджанский Карабах. В третьем матче команда встретится с Атлетиком из Бильбао — соперником не из европейских грандов, но все равно крайне опасным. Если Карабах сможет победить и в этот раз, это станет настоящей сенсацией.

22:00 Реал Мадрид – Ювентус

Еще один топовый матч тура состоится в Мадриде, где Реал примет Ювентус. Без сомнений – центральный матч всего тура в Лиге чемпионов. "Сливочные" выиграли оба стартовых поединка, тогда как старая сеньора дважды сыграла вничью. Одна из этих серий точно завершится, и большинство экспертов полагают, что преимущество все же на стороне мадридцев.

22:00 Бавария – Брюгге

22:00 Айнтрахт Франкфурт – Ливерпуль

Бавария в Мюнхене встретится с Брюгге — и вряд ли испытывает серьезные трудности в этом матче. Тем временем в нескольких сотнях километров, во Франкфурте, Айнтрахт будет принимать Ливерпуль, которому нужно исправить ситуацию после не лучших результатов последних туров.

22:00 Челси – Аякс

22:00 Аталанта – Славия Прага

Челси и Аталанта проведут домашние поединки против Аякса и Славии соответственно. Оба соперника из Нидерландов и Чехии пока не набрали очков, и вряд ли именно третий тур станет для них переломным, хотя, как известно, в футболе возможно все.

22:00 Спортинг Лиссабон – Марсель

22:00 Монако – Тоттенхэм

Французские клубы Марсель и Монако тоже будут играть одновременно: первые отправятся в Лиссабон на матч со Спортингом, а вторые будут принимать Тоттенхэм. В обеих встречах французские команды выходят на поле в статусе аутсайдеров.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт.

РЕКЛАМА

21+

Коэффициенты взяты с сайта GGBET.UA по состоянию на 20.10.2025 (21:00) и могут изменяться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!