Трубин - о матче ЛЧ с Ньюкаслом: "Отдавать всё ради наших болельщиков"

Настроен на победу в Лиге чемпионов.
Сегодня, 11:57       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Во вторник, 21 октября, начинаются матчи Лиги чемпионов. Одна из пар это португальская Бенфика против Ньюкасла.

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо вместе с Анатолием Трубиным провели пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов.

"Нужно быть в нашей лучшей форме. Это особенный момент, невероятный стадион. Думаю, это будет очень интересный матч как для нас, так и для соперника. Нужно быть готовыми к этому и играть наш футбол", — сказал голкипер.

Также голкипер прокомментировал результаты Бенфики в рамках Лиги чемпионов:

"Конечно, для Бенфики плохо, что мы ещё не набрали очков, но впереди ещё много матчей. Нужно идти от игры к игре и отдавать всё ради наших болельщиков. Малое количество пропущенных голов в последних матчах — всегда хороший знак, потому что самое важное — защита, а это самое сложное. В каждом поединке есть что-то особенное, что-то новое. Нужно всегда быть сосредоточенными на игре, на наших движениях, на наших задачах".

Начало матча Ньюкасл - Бенфика запланировано на 22:00.

