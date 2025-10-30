Стало известно, как оценили игру Забарного в матче ПСЖ против Лорьяна

В среду, 29 октября, ПСЖ сыграл матч 10-го тура чемпионата Франции против Лорьяна. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и провёл на поле весь матч. Отметим, что Забарный играл на позиции правого защитника. В центре обороны "парижан" вышли Вильян Пачо и Маркиньос.

За 90 минут защитник 115 раз коснулся мяча, отдал 101 точную передачу из 103 (точность — 98%), выиграл 3 из 5 дуэлей (60%), совершил 1 отбор, 3 выноса и 3 подбора, создал 1 момент и выполнил 1 удачную попытку дриблинга из 3.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинца в 7,1 и 6,6 балла соответственно.

Также украинец получил желтую карточку на 68-й минуте.

