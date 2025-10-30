iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стало известно, как оценили игру Забарного в матче ПСЖ против Лорьяна

Неожиданная оценка.
Сегодня, 12:17       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В среду, 29 октября, ПСЖ сыграл матч 10-го тура чемпионата Франции против Лорьяна. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и провёл на поле весь матч. Отметим, что Забарный играл на позиции правого защитника. В центре обороны "парижан" вышли Вильян Пачо и Маркиньос.

За 90 минут защитник 115 раз коснулся мяча, отдал 101 точную передачу из 103 (точность — 98%), выиграл 3 из 5 дуэлей (60%), совершил 1 отбор, 3 выноса и 3 подбора, создал 1 момент и выполнил 1 удачную попытку дриблинга из 3.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинца в 7,1 и 6,6 балла соответственно.

Также украинец получил желтую карточку на 68-й минуте. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илля Забарный

Статьи по теме

Полузащитник ПСЖ отказался от АПЛ и останется в Париже Полузащитник ПСЖ отказался от АПЛ и останется в Париже
ПСЖ с Забарным потерял очки в матче с аутсайдером ПСЖ с Забарным потерял очки в матче с аутсайдером
Французский журналист поставил под сомнение стоимость Забарного в 60 млн евро Французский журналист поставил под сомнение стоимость Забарного в 60 млн евро
Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НБА15:40
Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени
Украина15:15
Кубок Украины: Феникс-Мариуполь вышел в четвертьфинал, онлайн-трансляция матча Металлист 1925 - Агробизнес
Украина15:11
Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь
Европа15:02
Ливерпуль, установив исторический антирекорд в Кубке Лиги
Украина15:00
Аматорский Агротех лишь в серии пенальти проиграл в 1/8 финала Кубок Украины
Европа14:45
Опытный защитник может покинуть Боруссию следующим летом
Формула 114:15
Ферстаппен оценил шансы на свое чемпионство в сезоне F1
Европа14:04
Тренер Ливерпуля признает проблемы в команде после поражения в Кубке лиги
Европа13:57
Артем Довбик отличился в матче Серии А и получил высокую оценку за игру
Европа13:35
Полузащитник ПСЖ отказался от АПЛ и останется в Париже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK