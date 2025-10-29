iSport.ua
ПСЖ с Забарным потерял очки в матче с аутсайдером

Лорьян выдержал напор парижан.
Сегодня, 21:59       Автор: Андрей Безуглый
Лорьян - ПСЖ / Getty Images
Лорьян - ПСЖ / Getty Images

В среду, 29 октября, Лорьян принимал дома ПСЖ. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Несмотря на полную доминацию парижан, первый оказался абсолютно безсобытийным.

Зато со стартом второго тайма ПСЖ открыл счет, гол на счету Нуну Мендеша. Однако Лорьян отыгрался мгновенно, поймав соперника быстрой атакой.

А далее вторая половина продолжила напоминать первую. Более того, несмотря на все усилия ПСЖ именно их соперник был ближе к голу, но Тео Ле Бри не попал в створ из убойной позиции. Итог матча - неожиданная ничья.

Статистика матча Лорьян - ПСЖ десятого тура чемпионата Франции

Лорьян - ПСЖ 1:1
Голы: Силва, 51 - Мендеш, 49

Лорьян: Мвого - Йонгва, Талби, Мвука (Ле Бри, 76) - Куасси, Абержель, Кадиу (Сумано, 90+2), Игор Силва, Пажи (Макенго, 69), Карим (Авом, 69) - Бамба (Айегун, 69)

ПСЖ: Шевалье - Мендеш, Бералдо, Забарный, Маркиньос - Нджанту (Витинья, 46), Заир-Эмери (Рамуш, 77), Маюлу - Мбайе (Невеш, 46), Дембеле (Кварацхелия, 62), Дуэ (Барколя, 62)

