Скауты Ливерпуля активно следят за Забарным

В направлении Мерсисайда может отправиться еще и одноклубники Ильи.

Английский Ливерпуль рассматривает подписание Ильи Забарного.

Как сообщает издание Football Insider, мерсисайдцы отправили своих скаутов следить за Забарным. Впрочем, пока клубы не вступали в переговоры.

«Красные» также активно следят за Милошем Керкезом и Антуаном Семеньо из Борнмута. Всю эту троицу к «вишням» привел Ричард Хьюз, который сейчас является спортивным директором именно Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что Керкеза могут приобрести уже зимой.

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