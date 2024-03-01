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Дайер станет игроком Баварии на постоянной основе

Футболист выполнил условия, которые принесут ему контракт с мюнхенским коллективом.
Сегодня, 11:32
Эрик Дайер / Getty Images
Эрик Дайер / Getty Images

Эрик Дайер выполнил контрактные обязательства, необходимые для того, чтобы он будущим летом стал полноправным игроком Баварии, сообщает The Athletic.

В январе мюнхенцы арендовали игрока у Тоттенхэма до конца сезона. В соглашении было прописано условие, при котором 30-летний англичанин получит полноценный контракт на год, а "шпоры" - 4 миллиона евро.

Условие было активировано после того, как футболист принял участие в трех матчах. Фактически Бавария зарегистрирует Дайера летом в качестве свободного агента, когда истечет его контракт с лондонским клубом.

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Отметим, что в Лондоне защитник потерял место в составе после того, как на его позицию летом был приобретен Микки ван де Вен, а в январе - Раду Дрэгушин.

Напомним, что в пятницу, 1 марта, Бавария сыграет на выезде с Фрайбургом в рамках 24-го тура Бундеслиги. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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