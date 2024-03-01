"Спасибо", ФИФА: гендиректор Шахтера признался, что клуб мог получить бан в еврокубках

Из-за войны, которую россия развязала на территории Украины, ФИФА создала Annexe 7, который позволял иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

Легионеры воспользовались данной возможностью, покинув Украину и присоединившись к другим клубам. Это сильно ударило по украинскому футболу.

Все было настолько серьезно, что донецкому Шахтеру даже угрожал бан на участие в еврокубках, о чем рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Когда началась война, все ожидали решения ФИФА относительно наших игроков. Я понял, что игроки не из Украины не останутся, и мы начали их продавать. Мы договорились о продаже с агентами, игроками и клубами", - цитирует Палкина издание The National.

"Нам нужны были деньги, у нас есть долги от покупки игроков. Мы почти договорились с Фулхэмом по Манору Соломону и почти договорились о продаже Тете. Я же продолжал пытаться связаться с ФИФА, чтобы все обсудить. Нам нужно было знать ситуацию по нашим игрокам".

Источник: Getty Images

"Это было сложно. ФИФА почти не хотела с нами общаться. Мы пытались поговорить с ними с помощью многих людей с хорошими связями. ФИФА не хотела говорить, и я не понимаю этого. ФИФА поступила очень плохо по отношению к украинским клубам. Не было никакой открытости, никаких дискуссий о том, как нам помочь".

"Я не знаю, почему они это сделали. Всего за один день мы потеряли всех наших игроков. У нас был долг по этим игрокам в размере 40 миллионов евро. Им же позволили уйти бесплатно".

"И в то же время ФИФА сообщила мне, что мы должны выплатить эти долги, а если мы не сделаем этого, то у нас отзовут лицензию на участие в еврокубках. Журналисты не могли понять и спросили меня, почему. Я не смог им ответить, и мы не получили ответа от ФИФА".

Источник: Getty Images

"Больше всего от этой ситуации выиграли агенты игроков. Агенты нажились на войне. Они говорят, что поддерживают Украину, но деньги, которые могли бы пойти нам на вложение в игроков, пошли агентам".

"Внезапно у агентов появились игроки, которые были почти бесплатными, и они могли договориться о гораздо больших гонорарах с клубами, которые их подписали".

Ранее Сергей Палкин также рассказал, где донецкий Шахтер планирует проводить еврокубковые матчи следующего сезона.

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