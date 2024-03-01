iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Спасибо", ФИФА: гендиректор Шахтера признался, что клуб мог получить бан в еврокубках

Печально известный Annexe 7 сильно ударил по украинским клубам.
Сегодня, 10:13
Сергей Палкин / Getty Images
Сергей Палкин / Getty Images

Из-за войны, которую россия развязала на территории Украины, ФИФА создала Annexe 7, который позволял иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

Легионеры воспользовались данной возможностью, покинув Украину и присоединившись к другим клубам. Это сильно ударило по украинскому футболу.

Все было настолько серьезно, что донецкому Шахтеру даже угрожал бан на участие в еврокубках, о чем рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Когда началась война, все ожидали решения ФИФА относительно наших игроков. Я понял, что игроки не из Украины не останутся, и мы начали их продавать. Мы договорились о продаже с агентами, игроками и клубами", - цитирует Палкина издание The National.

"Нам нужны были деньги, у нас есть долги от покупки игроков. Мы почти договорились с Фулхэмом по Манору Соломону и почти договорились о продаже Тете. Я же продолжал пытаться связаться с ФИФА, чтобы все обсудить. Нам нужно было знать ситуацию по нашим игрокам".

Источник: Getty Images

"Это было сложно. ФИФА почти не хотела с нами общаться. Мы пытались поговорить с ними с помощью многих людей с хорошими связями. ФИФА не хотела говорить, и я не понимаю этого. ФИФА поступила очень плохо по отношению к украинским клубам. Не было никакой открытости, никаких дискуссий о том, как нам помочь".
"Я не знаю, почему они это сделали. Всего за один день мы потеряли всех наших игроков. У нас был долг по этим игрокам в размере 40 миллионов евро. Им же позволили уйти бесплатно".

"И в то же время ФИФА сообщила мне, что мы должны выплатить эти долги, а если мы не сделаем этого, то у нас отзовут лицензию на участие в еврокубках. Журналисты не могли понять и спросили меня, почему. Я не смог им ответить, и мы не получили ответа от ФИФА".

Источник: Getty Images

"Больше всего от этой ситуации выиграли агенты игроков. Агенты нажились на войне. Они говорят, что поддерживают Украину, но деньги, которые могли бы пойти нам на вложение в игроков, пошли агентам".

"Внезапно у агентов появились игроки, которые были почти бесплатными, и они могли договориться о гораздо больших гонорарах с клубами, которые их подписали".

Ранее Сергей Палкин также рассказал, где донецкий Шахтер планирует проводить еврокубковые матчи следующего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа Сергей Палкин Шахтер Донецк

Статьи по теме

Полесье и ЛНЗ сойдутся в поединке за важные очки: превью матчей дня в УПЛ Полесье и ЛНЗ сойдутся в поединке за важные очки: превью матчей дня в УПЛ
Не Гамбург: Палкин сообщил, где Шахтер планирует играть в еврокубках в следующем сезоне Не Гамбург: Палкин сообщил, где Шахтер планирует играть в еврокубках в следующем сезоне
Палкин категорически оценил шансы Де Дзерби возглавить европейский гранд Палкин категорически оценил шансы Де Дзерби возглавить европейский гранд
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: 7-й этап постарается стартовать со второй попытки
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Другие12:55
Не МЮ единым: Глейзеры стали одними из худших владельцев клубов в НФЛ
НБА12:32
Крис Пол был близок к обмену в Майами в 2011 году
Европа12:27
Болельщик Марселя передал мошенникам 15 000 евро, но уверен, что его обманул президент клуба
Европа12:07
"Пожалуйста, не надо": президент Наполи рассказал, как он едва не приобрел Холанда
Европа11:55
Ливерпуль нацелился на защитника австрийского клуба
Европа11:53
Президент Ла Лиги: Гринвуд - отличный игрок, который должен остаться в Испании
Европа11:32
Дайер станет игроком Баварии на постоянной основе
Европа11:20
Сарри уже летом может снова остаться без работы
НБА10:59
Уэстбрук планирует построить почти 200 доступных домов в Лос-Анджелесе
10:57
ADIDAS запускає лінійку кросівок SUPERNOVA, створену для максимального комфорту бігунів
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK