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Не Гамбург: Палкин сообщил, где Шахтер планирует играть в еврокубках в следующем сезоне

"Горняки" планируют остаться в Германии.
Вчера, 21:05
Сергей Палкин / Getty Images
Сергей Палкин / Getty Images

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб планирует сменить стадион для выступлений в еврокубках в следующем сезоне. 

По словам функционера, "горняки" благодарны, что отыграли в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион, но планируют сменить город.

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"В Гамбурге уже где-то 20 лет не было футбола уровня Лиги чемпионов. Играть там – для нас был эксперимент, и он сработал. Стадион был заполнен, когда мы играли. 

Мы не можем играть в Украине, у нас есть планы играть в Дюссельдорфе в следующем сезоне. Надеюсь, все получится", - приводит слова Палкина The National.

Отметим, что в 2020 году Шахтер играл в Дюссельдорфе. Тогда в полуфинал украинский коллектив разгромно проиграл Интеру (0:5) в полуфинале Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Палкин категорически оценил шансы Де Дзерби возглавить европейский гранд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Сергей Палкин

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