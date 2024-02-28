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Палкин категорически оценил шансы Де Дзерби возглавить европейский гранд

Функционер оценил работу итальянца в Брайтоне.
Сегодня, 14:19
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением по поводу тренера Брайтона Роберто Де Дзерби.

По словам функционера, итальянец готов, чтобы возглавить топ-клуб Европы.

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"Могу сказать, что он многое сделал для Брайтона, он сделал блестящую работу для Брайтона. Я верю на 100%, что он может перейти в топ-клуб завтра, даже сегодня, на 100%. Самое главное, чтобы он принял предложение.

Я считаю, что у него много предложений, в том числе и в итальянском футболе, и в английском футболе. Поэтому все зависит от него", - приводит слова Палкина Bein Sports.

Напомним, Де Дзерби тренировал Шахтер с 2021 по 2022 год.

Ранее легионер Шахтера объяснил, почему отказывается возвращаться в Украину.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Палкин Роберто де Дзерби

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