Палкин категорически оценил шансы Де Дзерби возглавить европейский гранд

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением по поводу тренера Брайтона Роберто Де Дзерби.

По словам функционера, итальянец готов, чтобы возглавить топ-клуб Европы.

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"Могу сказать, что он многое сделал для Брайтона, он сделал блестящую работу для Брайтона. Я верю на 100%, что он может перейти в топ-клуб завтра, даже сегодня, на 100%. Самое главное, чтобы он принял предложение.

Я считаю, что у него много предложений, в том числе и в итальянском футболе, и в английском футболе. Поэтому все зависит от него", - приводит слова Палкина Bein Sports.

Напомним, Де Дзерби тренировал Шахтер с 2021 по 2022 год.

Ранее легионер Шахтера объяснил, почему отказывается возвращаться в Украину.

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