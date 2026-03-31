Тоттенхэм официально объявил о назначении нового тренера

Тоттенхэм официально объявил о назначении Роберто дез Дзерби.

Итальянский специалист подписал долгосрочный контракт, как сообщалось ранее, вероятно, речь идет о пяти годах.

Также по информации СМИ, "шпоры" сделали де Дзерби одним из самых высокооплачиваемых тренеров в АПЛ. Также специалист получить огромный бонус, если сохранит прописку в чемпионате.

Напомним, что предыдущим клубом итальянца был Марсель, откуда он был уволен в феврале 2026 года.

