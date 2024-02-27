"Семейная травма": игрок Шахтера объяснил, почему отказывается возвращаться в Украину

Полузащитник Шахтера Майкон, который ныне играет за Коринтианс на правах аренды, рассказал, что не рассматривает возвращение в Украину.

По словам бразильца, он не хочет играть за донецкий коллектив во время войны.

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"Это семейная травма. Я бы не хотел возвращаться в Шахтер во время войны. Клуб в состоянии войны – это то, что мы не контролируем. Из-за военной ситуации и всего того, через что мы прошли, я бы не хотел возвращаться туда. Конечно, я бы хотел, чтобы Коринтианс выкупил меня, но я должен уважать ситуацию в клубе.

Если бы Коринтианс удалось выделить на меня средства, мы бы сели и придумали лучшую сделку и для Коринтианс, и для Майкона, и для Шахтера", – приводит слова Майкона журналист Педро Рамиро.

Контракт хавбека с Шахтером действует до 31 декабря 2025 года.

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