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"Лучший Шахтер в истории": Срна раскрыл грандиозные планы клуба

Специалист сравнил уровень условий в прошлом и сейчас.
Сегодня, 13:20
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна поделился планами на будущее.

По словам специалиста, клуб планирует совершить несколько трансферов, чтобы стать лучшей командой в своей истории.

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"Мы уже очень близки к этому. Мы серьезно работаем над тем, чтобы собрать лучший в истории Шахтер. Чтобы это произошло, нам нужно еще три-четыре усиления. И мы не остановимся на подкреплении.

Мы уже играем в исключительно качественный по самым высоким европейским меркам футбол. В Лиге чемпионов нас никто не переиграл.

Команда моих времен показывала отличные результаты, но эта команда сильнее и, несомненно, имеет больше характера, чем мы. Условия, в которых они живут и тренируются, и условия моего времени – это небо и земля.

Эти ребята так настроены в каждой игре дать украинцам возможность хотя бы на 90 минут забыть о войне, что я даже не могу вам этого описать", - приводит слова Срны Sportske novosti.

Напомним, Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Марселю. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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