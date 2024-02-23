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Марсель - Шахтер: видео голов и обзор матча Лиги Европы 22.02.2024

Вашему вниманию лучшие моменты ответного матча в рамках еврокубкового соревнования.
Сегодня, 01:04
Марсель - Шахтер / Getty Images
Марсель - Шахтер / Getty Images

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Марсель на своем поле переиграл Шахтер

Уже на старте матча коллектив Марино Пушича смог открыть счет. Жонатан Клосс в собственной штрафной площади сфолил на Эгиналду и рефери матча решил назначить пенальти.

К 11-метровой отметке подошел Георгий Судаков и хладнокровно реализовал "приговор".

Еще до перерыва провансальцы ответили своим голом. Пьер-Эмерик Обамеянг переиграл Дмитрия Ризныка ударом в ближний угол ворот и стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы, забив свой 31 гол в этом турнире.

Далее хозяевам помогли ошибки их соперника. Сперва Николай Матвиенко махнул мимо мяча после передачи Пьера-Эмерика Обамеянга, позволив Исмаиле Сарру "растрелять" Дмитрия Ризныка, а затем Тарас Степаненко сделал скидку на Жоффрея Кондогбия, которому оставалось переправить мяч в пустые ворота.

Видео голов и обзор матча Лиги Европы Марсель - Шахтер

Марсель - Шахтер 3:1 (по сумме двух матчей 5:3)
Голы: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбия, 81 - Судаков, 12 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1,65 - 1,39
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 19 - 11
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 8 - 19

Марсель: Лопес - Клосс, Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен - Кондогбия, Унахи (Верету, 64), Харит (Согло, 90+4) - Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг (Ндиайе, 85).

Шахтер: Ризнык - Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азарови (Траоре, 85) - Степаненко (Невертон, 83) - Зубков (Швед, 83), Бондаренко (Крыськив, 85), Судаков, Эгиналду - Сикан (Педриньо, 85).

Предупреждения: Жиго - Эгиналду, Конопля, Матвиенко, Степаненко, Ракицкий.

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