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"Марсель заслужил победу": Пушич озвучил причины поражения Шахтера

Тренер Шахтера проанализировал неудачу во втором матче с провансальцами и вылет из Лиги Европы.
Сегодня, 10:58
Марино Пушич / ФК Шахтер Донецк
Марино Пушич / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Марино Пушич высказался о поражении от Марселя в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.

После ничьей 2:2 в первом поединке "горняки" во второй игре уступили со счетом 1:3 и завершили выступления в еврокубках.

По мнению наставника донецкой команды, причинами неудачи стали собственные ошибки, которыми соперник сумел воспользоваться.

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"Я хочу поздравить соперника, потому что он заслужил победу. В то же время мы очень хорошо начали матч, контролировали игру, создавали моменты, забили гол - были на правильном пути к положительному результату. И к определенному моменту все шло для нас достаточно хорошо, что нелегко с таким соперником, у которого много индивидуальных качеств, физической силы и поддержка болельщиков на стадионе. Как команда мы хорошо играли первые 20-25 минут, и, к сожалению, допустили ошибку, а соперник сразу воспользовался ею, применив хорошие переходы, и после этого энергия игры изменилась, мы больше не могли показывать свою игру, что немного меня расстроило, но хорошо, я могу это понять, потому что нелегко вернуться в игру после такого.

В общем мы начали второй тайм со счетом 1:1 - это все равно результат, это все равно игра. И даже в начале второго тайма мы хорошо владели мячом. Марсель действовал довольно авантюрно: с пасом издалека и вторым голом, физическими аспектами и прочим. На самом деле, я не знаю, было ли у нас много голевых моментов, фактически нет, но это касается и соперника: борьба продолжалась всю игру, пока мы снова не ошиблись, а они забили и сделали счет 1:2. И вы знаете, в этот момент мы хотели что-то изменить, мы были к этому готовы, но сразу после этого пропустили третий гол - из ничего, тоже из-за ошибки.

Так что футбол - игра, которая зависит от ошибок. К сожалению, мы их допустили трижды, что слишком много с таким соперником, на таком стадионе. В общем, думаю, Марсель заслужил эту победу. Это обидно для нас, потому что мы идеально начали эту игру, как я уже говорил, - невозможно лучше начать выездной матч с Марселем. Но это футбол: те, кто совершил меньше ошибок, наверное, будут иметь лучший результат. И это то, что произошло.

Мы готовили замены для последней части матча, но вдруг получили этот гол, 2:1, буквально на ровном месте. Поэтому в то время дело было не в заменах, а в индивидуальных качествах. Затем мы хотели ввести других игроков, чтобы изменить ход игры, но вскоре получили еще третий гол - снова из ничего, из-за индивидуальной ошибки. Иногда нужен характер в этом аспекте, но сейчас нам не везло. Иногда игра выглядит так, но, повторюсь, мы совершили слишком много индивидуальных ошибок, чтобы что-то изменить", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Марсель - Шахтер (3:1).

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Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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