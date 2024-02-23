Марсель - Шахтер 3:1: обзор матча и результат игры 22.02.2024

Пьер-Эмерик Обамеянг стал злым гением для украинцев, которые позволили сопернику воспользоваться своими ошибками.

В четверг, 22 февраля, на Велодроме прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Шахтер приехал в гости к Марселю.

Неделей ранее команды расписали результативную ничью 2:2, которая, по сути, ничего не поменяла в этой дуэли.

Поединок во Франции начался для подопечных Марино Пушича очень хорошо. Уже на 12-й минуте Георгий Судаков реализовал пенальти, назначенный за фол Жонатана Клосса.

Источник: Getty Images

К сожалению, таким счет пробыл не очень-то и долго. На 23-й минуте французы заставили ошибиться Тараса Степаненко, после чего мяч дошел до Пьера-Эмерика Обамеянга, который своим рекордным для Лиги Европы голом восстановил паритет.

Чем дальше развивался матч, тем больше преимущества получали провансальцы. У "оранжево-черных" тоже были опасные моменты, но не сумев их реализовать, они лишили себя возможности победить.

Зато у хозяев поля в этом плане все было в полном порядке. Обидно, что каждый из голов Марселя стал следствием индивидуальных ошибок игроков украинской команды.

Так, за 15 минут до конца встречи Обамеянг скинул мяч головой на Исмаилу Сарра. Николай Матвиенко мог перехватить передачу, но не сумел попасть по мячу. Сенегалец с близкого расстояния "расстрелял" Дмитрия Ризныка.

Точку в матче поставил Жоффри Кондогбия, который воспользовался скидкой от Степаненко, который так и не понял, что произошло. А хавбек Марселя спокойно отправил мяч в уже пустые ворота.

Вот так Шахтер проиграл Марселю и покинул розыгрыш Лиги Европы, а французы же будут ждать жеребьевку следующего раунда.

Статистика матча Марсель - Шахтер 1/16 финала Лиги Европы

Марсель - Шахтер 3:1 (по сумме двух матчей 5:3)

Голы: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбия, 81 - Судаков, 12 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1,65 - 1,39

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 19 - 11

Удары в створ: 7 - 4

Фолы: 8 - 19

Марсель: Лопес - Клосс, Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен - Кондогбия, Унахи (Верету, 64), Харит (Согло, 90+4) - Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг (Ндиайе, 85).

Шахтер: Ризнык - Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азарови (Траоре, 85) - Степаненко (Невертон, 83) - Зубков (Швед, 83), Бондаренко (Крыськив, 85), Судаков, Эгиналду - Сикан (Педриньо, 85).

Предупреждения: Жиго - Эгиналду, Конопля, Матвиенко, Степаненко, Ракицкий.

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