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Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Габонец побил рекорд Фалькао.
Вчера, 22:52
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Нападающий Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг отличился голом в матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

34-летний габонец на 23-й минуте игры сравнял счет для хозяев поля (1:1).

Благодаря данному гол Обемеянг сумел побить рекорд Радамеля Фалькао по забитым мячам в Лиге Европы. У колумбийца их 30, а Пьер-Эмерик отличился 31 раз, став лучшим бомбардиром в истории турнира.

Ранее сообщалось, что защитник Порту установил рекорд Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

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