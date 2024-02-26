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Пушич назвал причину того, почему Шахтер не обыграл Александрию

"Горняки" сенсационно потеряли очки.
Сегодня, 19:27
Марино Пушич / ФК Шахтер Донецк
Марино Пушич / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Марино Пушич подвел итоги ничейного результата в матче с Александрией (0:0) в рамках чемпионата Украины.

По словам специалиста, воздушные тревоги, которые прерывали игру, повлияли на исход встречи. Кроме того, газон был плохого качества.

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"Матч показался таким трудным по двум причинам. Прежде всего, из-за обстоятельств матча. Соперник тоже должен был справляться с этим. Это был очень длинный и сложный день. Во-вторых, это состояние поля. Оно не позволяло играть так, как мы хотели бы. Когда такое поле, вы где-то потеряете мяч.

Потому это было сложно. Несмотря на обстоятельства, мы пытались играть в наш футбол. Когда поле стало более влажным в последние 15 минут после паузы, это, пожалуй, лучший отрезок игры для нас. Мы создали 2-3 момента и хорошо играли на мяче.

Нам нужно было больше удачи, нужно было принимать лучшие решения в последней фазе атаки, чтобы забить гол, который мы заслужили", – сказал Пушич в эфире UPL.TV.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер идет на четвертом месте, отставая от лидирующего Кривбасса на пять очков.

Ранее Срна рассказал, что игрок Шахтера должен был перейти в хорватский топ-клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Марино Пушич

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