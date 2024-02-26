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Александрия - Шахтер: обзор и результат матча чемпионата Украины 26.02.2024

Команды так и не смогли отличиться в ворота друг друга.
Сегодня, 17:25
Александрия - Шахтер / Instagram
Александрия - Шахтер / Instagram

В рамках 18-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле приняла Шахтер.

Игра была начата позже запланированного из-за воздушной тревоги в Кировоградской области

Команды долго присматривались друг к другу и лишь на 21-й минуте возник первый момент у александрийцев. Денис Кулаков достаточно опасно пробивал после обрезки Крыськива.

На 35-й минуте проблем у Шахтера стало больше, ведь Александр Зубков получил травму и Марино Пушич был вынужден выпустить Марьяна Шведа еще до завершения первого травму.

Также еще до перерыва своим моментом ответили "горняки". Эгиналду откликнулся на подачу с правого фланга, но слета пробил рядом со штангой.

Во втором тайме Михайленко пробивал с дальней дистанции, но его удар парировал Ризнык. Затем Сикан замыкал подачу с левого фланга, но с этим ударом справился Шевченко.

На 77-й минуте матча вновь прозвучала воздушная тревога, из-за чего матч был прерван. После его возобновления несколько не очень опасных моментов было у коллектива Марино Пушича, но забитого гола так зрители и не увидели.

Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Шахтер

Александрия - Шахтер 0:0

Удары: 8 - 10
Удары в створ ворот: 1 - 4

Александрия: Шевченко — Копина, Логинов, Кампуш, Мартынюк (Скорко, 77) — Калюжный, Михайленко (Шостак, 77), Ковалец (Беляев, 68) — Калитвинцев, Кулаков (Де, 73), Шулянский (Джевани, 68).

Шахтер: Ризнык — Конопля, Бондар, Матвиенко, Педриньо — Бондаренко — Зубков (Швед, 35), Крыськив (Степаненко, 56), Судаков, Кевин (Траоре, 55) — Эгиналду (Сикан, 46).

Предупреждения: Кампуш, Мартынюк, Калитвинцев, Шостак — Кевин, Крыськив, Матвиенко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер александрия

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