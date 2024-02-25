Срна рассказал, что игрок Шахтера должен был перейти в хорватский топ-клуб

Алексей Кащук отказался от трансфера в Хайдук, хотя все было согласовано между клубами.

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна сообщил, что вингер "горняков" Алексей Кащук зимой должен был покинуть клуб.

По словам функционера, украинский футболист был близок к переходу в хорватский Хайдук, но, сам отказался от такого варианта.

"Да, мы с президентом Хайдука договорились о трансфере Кащука, который является отличным вингером, но в последний момент сделка сорвалась, поскольку игрок решил, что не хочет переходить.

У меня было огромное желание помочь этому клубу, Кащук очень хороший игрок, - заявил Срна в интервью местному изданию Sportske Novosti.

Напомним, ранее хорват рассказал, что из-за войны в Шахтер отказался переходить талант из Динамо Загреб.

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