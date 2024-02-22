Срна рассказал, что хорватский талант отказался от перехода в Шахтер из-за войны
Мартин Батурина не захотел играть в Украине.
Генеральный директор Шахтера Дарио Срна подтвердил информацию об интересе "горняков" к Мартину Батурине.
Функционер в интервью хорватским СМИ рассказал, что хавбек Динамо Загреб отказался от перехода из-за войны, но донецкий клуб был готов заплатить за него большие деньги.
"Я общался с Мартином и его отцом, четко представил им наш проект и видение.
Но перевесило то, что они не хотели неопределенности из-за войны, которая идет в Украине.
Мартин - исключительный талант, настоящая жемчужина, поэтому мы были готовы заплатить за него большие деньги", - заявил Срна.
Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер вошел в топ-20 клубов по заработку на трансферах.
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