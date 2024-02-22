Срна рассказал, что хорватский талант отказался от перехода в Шахтер из-за войны

Мартин Батурина не захотел играть в Украине.

Генеральный директор Шахтера Дарио Срна подтвердил информацию об интересе "горняков" к Мартину Батурине.

Функционер в интервью хорватским СМИ рассказал, что хавбек Динамо Загреб отказался от перехода из-за войны, но донецкий клуб был готов заплатить за него большие деньги.

"Я общался с Мартином и его отцом, четко представил им наш проект и видение.

Но перевесило то, что они не хотели неопределенности из-за войны, которая идет в Украине.

Мартин - исключительный талант, настоящая жемчужина, поэтому мы были готовы заплатить за него большие деньги", - заявил Срна.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер вошел в топ-20 клубов по заработку на трансферах.

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