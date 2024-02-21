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Шахтер - в ТОП-20 клубов, по заработку на трансферах

Украинский клуб демонстрирует великолепный баланс на трансферном рынке.
Сегодня, 10:55
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

Портал СIES выпустил очередное исследование на футбольную тематику.

На этот раз ресурс исследовал, кто из клубов больше всего зарабатывает и тратит на трансферном рынке. Среди первых нашлось место донецкому Шахтеру.

"Горняки" с положительным балансом в 180 миллионов евро за последние 10 лет заняли 16 строчку в этом рейтинге, опередив, например, Андерлехт, Реал Сосьедад и Хоффенхайм.

Тройку лидеров заняли Бенфика, куда прошлым летом перебрался Анатолий Трубин с заработком в 732 млн евро за последние 10 лет, Аякс, который с 2014 заработал на трансферах 434 миллиона евро и Монако, который отстал от амстердамцев всего на 13 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь Шахтера "пригрозил" сопернику по Лиге Европы.

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