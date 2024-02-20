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"Маленький секрет": вратарь Шахтера пригрозил Марселю

Ризнык поделился эмоциями по поводу второго матча с французским клубом.
Вчера, 22:20
Дмитрий Ризнык / Getty Images
Дмитрий Ризнык / Getty Images

Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык высказался по поводу ответного матча с Марселем в рамках плей-офф Лиги Европы.

По словам украинца, "горняки" намерены пройти в следующий этап, несмотря на статус соперника.

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"Тренировка прошла на достаточно интенсивном уровне. Более тактически делали поправку, как мы будем играть в следующей игре. Поэтому такие были маленькие заготовки. Не мешали ли погодные условия? Нет, я считаю, это даже лучше, чем в жару тренироваться – такая более футбольная погода, как говорят.

Впечатления относительно первого матча? Доволен тем, что мы показали характер, что не опустили руки и соревновались до конца. Все решит следующая игра.

Причина пропущенных голов? Я считаю, что была дестабилизация. Нам надо было еще больше игровой практики. Первая официальная игра только у нас. Надеюсь, что в следующей игре мы покажем лучший результат. Что покажет Шахтер в ответном матче? Это маленький секретик".

Матч Марсель - Шахтер состоится в четверг, 22 февраля. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Ризнык

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