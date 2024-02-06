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Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 15.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги Европы. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:35
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В среду, 14 февраля, вовзвращается второй еврокубковый турнир по значимости - Лига Европы. В рамках 1/16 финала сыграют команды, которые заняли третьи места в группе Лиги чемпионов и клубы, ставшие вторым в квартетах Лиги Европы.

Свое участие в еврокубках продолжает донецкий Шахтер, которому проедстоит сыграть с французским Марселем.

Европейский гранд фаворит противостояния, однако "горняки" намерены навязать борьбу, чтобы пройти дальше.

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Матч между Шахтером и Марселем пройдет на стадионе Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Марсель

Трансляция матча будет доступна в этой новости 15 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Смотреть онлайн трансляцию матча Шахтер - Марсель

В Украине первый матч 1/16 финала Лиги Европы покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

Донецкий Шахетер оказался в Лиге Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с Барселоной, Порту и Антверпеном. Марсель, который играл в Лиге Европы, стал вторым в квартете с Брайтоном, Аяксом и АЕКом.

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