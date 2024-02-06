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Шахтер - Марсель: прогноз на матч Лиги Европы 15.02.2024

Команды встретятся в плей-офф еврокубкового турнира. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:04
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 15 февраля, чемпион Украины донецкий Шахтер начнет свое выступление в еврокубковой весне. В рамках 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с Марселем (Франция),

Представитель Франции считается фаворитом будущего противостояния.

Первый матч между Шахтером и Марселем пройдет на стадионе Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Шахтер - Марсель

Аналитики и эксперты считают французскую команду фаворитами противостояния, а украинскому клубу отводится роль аутсайдера. 

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Марсель:

  • победа Шахтера - 3,1
  • ничья - 3,5
  • победа Марселя - 2,37

Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,72. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,98.

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Статистика противостояния Шахтер - Марсель

В своей истории Шахтер и Порту провели между собой два матча - в далеком 2009 году в рамках четвертьфинала Лиги Европы. На данный момент на счету украинцев в личных встречах две победы.

Шахтер - Марсель
2 Победы 0
0 Ничьи 0
4 Голы1

В 2009 году команды боролись за выход в полуфинал Лиги Европы. В первой домашней встречи Шахтер победил соперника уверенно (2:0), а во втором умело разобрался (2:1).

Напомним, Шахтер оказался в Лиге Европы после участия в Лиге чемпионов. "Горняки" стали третьими в группе с Барселоной, Порту и Антверпеном.

На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи Шахтер - Марсель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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