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Шахтер - Марсель: где смотреть матч Лиги Европы 15.02.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/6 финала Лиги Европы-2023/24.
Сегодня, 13:38
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 15 февраля, состоится первый матч между Шахтером и Марселем в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Горняки" начинают свое участие в турнире после вылета из Лиги чемпионов, а французы продолжают выступать во втором по значимости еврокубка.

Первый матч между Шахтером и Марселем пройдет на стадионе Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Шахтер - Марсель

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Марсель, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 15 февраля в 19:45 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". На ISPORT.ua будет доступна видео онлайн-трансляция.

В своей истории Шахтер и Порту провели между собой два матча - в далеком 2009 году в рамках четвертьфинала Лиги Европы. "Горняки" одержали две победы (2:0, 2:1).

Где состоится матч Шахтер - Марсель 

Поединок между Шахтером и Марселем состоится в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион. Стара арена была построена в 1953 году, но уже в 1988 - построили новый стадион на этом же месте.

Арена вмещает около 57 тисячы зрителей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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