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Марсель назначил нового тренера перед игрой с Шахтером

Жан-Луи Гассе возглавил провансальцев.
Сегодня, 14:17
Жан-Луї Гассе / Getty Images
Жан-Луї Гассе / Getty Images

Французский Марсель определился с кандидатурой нового тренера после увольнения Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает пресс-служба клуба, новым рулевым провансальцев стал 70-летний местный специалист Жан-Луи Гассе. Детали контракта не сообщаются.

Последним местом работы Жана-Луи была сборная Кот-д'Ивуара, из которой его уволили после неудачного выступления на групповом этапе последнего Кубка африканских наций. Под руководством Гассе "слоны" едва вышли в плей-офф, но в итоге стали победителем с новым наставником.

За свою долговременную тренерскую карьеру француз не добыл ни одного трофея в качестве главного тренера, но становился 4-кратным чемпионом Франции и 2-кратным обладателем Кубка страны в качестве ассистента.

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