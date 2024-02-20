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Марсель официально объявил об отставке Гаттузо

Провансальцы уволили главного тренера перед ответным матчем Лиги Европы с Шахтером.
Сегодня, 13:23
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку с поста главного тренера Марселя.

Ранее распространенную информацию об увольнении 46-летнего специалиста французский клуб официально подтвердил на своем сайте.

Провансальцы распрощались с тренером из-за неудовлетворительных результатов. Итальянец возглавлял команду с сентября прошлого года, и под его руководством "бело-голубые" одержали всего девять побед в 24 матчах.

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Последний раз Марсель выигрывал еще 7 января, минимально одолев в Кубке Франции представителя пятого дивизиона. Уволен же Гаттузо был после поражения 0:1 от Бреста в 22-м туре Лиги 1.

Основным претендентом на освободившуюся должность является бывший тренер ряда французских команд и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Луи Гассе.

На данный момент провансальцы занимают девятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков в 22 сыгранных матчах.

Следующим поединком Марселя станет домашний ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против Шахтера, который состоится в четверг, 22 февраля. Первая встреча команд завершилась вничью 2:2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Дженнаро Гаттузо

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