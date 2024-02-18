Соперник Шахтера в ЛЕ уступил одному из лидеров чемпионата

Марсель даже с численным преимуществом не смог обыграть Брест.

В воскресенье, 18 февраля, Брест принимал дома Марсель, с которым Шахтеру предстоит ответный матч в рамках ЛЕ.

Хозяева с первых минут начали давить и создавать моменты, но мяч упорно не шел в ворота. При этом Марсель мало что мог противопоставить сопернику, но в первом тайме счет так и не был открыт.

Второй тайм должен был быть полной копией первого, но на 60-й минуте форвард Бреста получил прямую красную карточку за грубый фол. Казалось бы, шанс для Марселя, но даже вдесятером Брест играл уверенней подопечных Гаттузо.

В самом конце матча Обамеянг наконец полуичл шанс открыть счет, но идеальныфй сейв Кудера не позволил ему стать героем матча. Зато в ответной атаке хозяева все-таки вырвали победу благодаря индивидуальным действиям Пьер Леес-Мелу.

Статистика матча чемпионата Франции Брест - Марсель

Брест - Марсель 1:0

Гол: Леес-Мелу, 89

xG: 1.48 - 0.47

Удары: 15 - 9

Удары в створ ворот: 5 - 2

Владение мячом: 41% - 59%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!