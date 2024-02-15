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Шахтер - Марсель 2:2 обзор матча и результат игры 15.02.2024

Судьба донецкого клуба решится в ответной встрече.
Сегодня, 21:42
Шахтер - Марсель / Getty Images
Шахтер - Марсель / Getty Images

В четверг, 15 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встречался с Марселем.

С первых минут игры донецкий коллектив стал показывать уверенный футбол, больше контролируя мяч и создавая больше опасных моментов, чем шокировал более именитого оппонента.

Забитых голов в эти 45 минут не было, а все благодаря главному арбитру, который сорвал голевую атаку Шахтера.

Во второй половине игры уже гости стали более активными, создав немало опасных моментов у ворот Дмитрия Ризныка, одна из которых все же закончилась голом в исполнении Пьера-Эмерика Обамеянга.

Счастье провансальцев длилось недолго, ведь всего через четыре минуты Николай Матвиенко своим точным ударом низом возобновил паритет.

В оставшееся время игры команды делали немало навал на ворота друг друга, ввиду чего обменялись голами в самой концовке игры. Итог - ничья 2:2.

Статистика матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Марсель

Шахтер - Марсель 2:2
Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90+3 - Обамеянг, 64, Ндиае, 90

Ожидаемые голы (XG): 0.56 - 1.21
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 19 - 10

Шахтер: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондар, Конопля (Гочолеишвили, 78), Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Зубков, Сикан (Кевин, 78)

Марсель: Лопес, Мерлен, Балерди, Жиго, Клос, Харит, Унаи, Кондогбия, Мумбанья, Энрике (Ндиае, 72), Обамеянг.

Предупреждения: Конопля, 50, Зубков, 79, Эгиналду, 90+3 – Балерди, 27

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер марсель

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Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

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