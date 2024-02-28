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Палкин: Для меня Мудрик – самый талантливый и уникальный игрок в мире

Функционер раскрыл секрет, чтобы украинец стал успешным.
Сегодня, 11:25
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о футболисте Челси Михаиле Мудрике.

По словам функционера, украинский игрок имеет все шансы стать одним из лучших в мире.

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"Я могу вам сказать, что для меня Мудрик – самый талантливый и уникальный игрок в мире. Я считаю, что для того, чтобы получить максимум от него, какой он предполагает, нужно инвестировать в него. И эти инвестиции – не деньги.

Пора тренерскому штабу с ним общаться и тесно работать. Он – молодой парень, сменивший УПЛ на АПЛ. Это совсем другой мир, совсем другой уровень, совсем другой футбол", - приводит слова Палкина Bein Sports.

Напомним, Шахтер продал Мудрика в Челси зимой прошлого года за 70+30 миллионов евро. В текущем сезоне украинец провел 26 игр, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Ранее опредилалась судьба Михаила в Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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