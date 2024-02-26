"Я ему сочувствую": эксперт жестко раскритиковал Мудрика

Украинец оказался в клубе, в который он не хотел переходить.

Бывший польский футболист Януш Михаллик, который ныне является экспертом ESPN, поделился мнением по поводу вингера Челси Михаила Мудрика.

По словам журналиста, он сочувствует украинцу, который оказался в стане "синих", однако и сам футболист должен очень много работать.

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"Мудрик, очевидно, ошибка. Вам нужно также задуматься и о его менталитете.

Прежде всего, я сочувствую ему, потому что он сам не горел желанием переходить в Челси, а хотел играть за Арсенал, и, очевидно, это ему не удалось", - приводит слова эксперта ESPN.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 26 матчей за Челси, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Напомним, Челси проиграл Ливерпулю в финале Кубка лиги.

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