"Я ему сочувствую": эксперт жестко раскритиковал Мудрика
Бывший польский футболист Януш Михаллик, который ныне является экспертом ESPN, поделился мнением по поводу вингера Челси Михаила Мудрика.
По словам журналиста, он сочувствует украинцу, который оказался в стане "синих", однако и сам футболист должен очень много работать.
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"Мудрик, очевидно, ошибка. Вам нужно также задуматься и о его менталитете.
Прежде всего, я сочувствую ему, потому что он сам не горел желанием переходить в Челси, а хотел играть за Арсенал, и, очевидно, это ему не удалось", - приводит слова эксперта ESPN.
В нынешнем сезоне Мудрик провел 26 матчей за Челси, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
Напомним, Челси проиграл Ливерпулю в финале Кубка лиги.
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