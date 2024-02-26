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"Я ему сочувствую": эксперт жестко раскритиковал Мудрика

Украинец оказался в клубе, в который он не хотел переходить.
Сегодня, 17:07
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший польский футболист Януш Михаллик, который ныне является экспертом ESPN, поделился мнением по поводу вингера Челси Михаила Мудрика.

По словам журналиста, он сочувствует украинцу, который оказался в стане "синих", однако и сам футболист должен очень много работать.

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"Мудрик, очевидно, ошибка. Вам нужно также задуматься и о его менталитете. 

Прежде всего, я сочувствую ему, потому что он сам не горел желанием переходить в Челси, а хотел играть за Арсенал, и, очевидно, это ему не удалось", - приводит слова эксперта ESPN.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 26 матчей за Челси, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Напомним, Челси проиграл Ливерпулю в финале Кубка лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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