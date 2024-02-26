"Можно проиграть любой финал, но нельзя так играть": Невилл обрушился с критикой на игроков Челси

Гари Невилл остался разочарован игрой Челси в финале Кубка лиги.

Если точнее, экс-игрок МЮ не понимает, как можно было настолько сдать в дополнительное время да еще и против детей.

"Перед игрой, учитывая травмы Ливерпуля, можно было подумать, что Челси способен победить. Ребята из Ливерпуля выходят на поле, и ты думаешь, что Челси должны победить. Но потом тебя что-то сдерживает, потому что ты не можешь представить, как Юрген Клопп наблюдает за Челси, поднимающим трофей над головой.

Игроки Челси еще долго будут сожалеть об этом дополнительном времени. Мне показалось, что в основное время они были довольно хороши и представляли угрозу. Им немного не повезло. Но в самом разгаре экстра-таймов, когда они держали Ливерпуль с их молодежью за шиворот, Челси не включился. Так нельзя. В перерыве между экстра-таймами Почеттино должен был собрать их и попытаться расшевелить. Что с ними случилось?

Меня очень разочаровала игра Челси в дополнительное время. Можно проиграть любой финал, любой матч, но нельзя так играть. Нельзя съеживаться и отступать, особенно когда у Ливерпуля на поле было пять детей. Они должны были вцепиться им в глотки, – приводит слова Невилла Sky Sport.

Ранее также Почеттино прокомментировал игру своей команды.

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