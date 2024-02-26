iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Можно проиграть любой финал, но нельзя так играть": Невилл обрушился с критикой на игроков Челси

В дополнительное время "синие" выглядели неубедительно.
Сегодня, 00:30
Гари Невилл / Getty Images
Гари Невилл / Getty Images

Гари Невилл остался разочарован игрой Челси в финале Кубка лиги.

Если точнее, экс-игрок МЮ не понимает, как можно было настолько сдать в дополнительное время да еще и против детей.

"Перед игрой, учитывая травмы Ливерпуля, можно было подумать, что Челси способен победить. Ребята из Ливерпуля выходят на поле, и ты думаешь, что Челси должны победить. Но потом тебя что-то сдерживает, потому что ты не можешь представить, как Юрген Клопп наблюдает за Челси, поднимающим трофей над головой.

Игроки Челси еще долго будут сожалеть об этом дополнительном времени. Мне показалось, что в основное время они были довольно хороши и представляли угрозу. Им немного не повезло. Но в самом разгаре экстра-таймов, когда они держали Ливерпуль с их молодежью за шиворот, Челси не включился. Так нельзя. В перерыве между экстра-таймами Почеттино должен был собрать их и попытаться расшевелить. Что с ними случилось?

Меня очень разочаровала игра Челси в дополнительное время. Можно проиграть любой финал, любой матч, но нельзя так играть. Нельзя съеживаться и отступать, особенно когда у Ливерпуля на поле было пять детей. Они должны были вцепиться им в глотки, – приводит слова Невилла Sky Sport.

Ранее также Почеттино прокомментировал игру своей команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Форд давит на Ред Булл относительно расследования по делу Хорнера Форд давит на Ред Булл относительно расследования по делу Хорнера
Лунин не дал проиграть, Модрич принес победу: Реал минимально обыграл Севилью Лунин не дал проиграть, Модрич принес победу: Реал минимально обыграл Севилью
Уверенная игра Карнезекки не позволила Милану вырвать победу у Аталанты Уверенная игра Карнезекки не позволила Милану вырвать победу у Аталанты
Энрике - о ранней замене Мбаппе: Рано или поздно нам придется привыкать жить без Килиана Энрике - о ранней замене Мбаппе: Рано или поздно нам придется привыкать жить без Килиана
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
УПЛ: Днепр-1 примет Минай, Верес сыграет с Колосом, Металлист 1925 - с Динамо, а Рух - с Полесьем
просмотров

Последние новости

Формула 101:03
Форд давит на Ред Булл относительно расследования по делу Хорнера
Европа00:30
"Можно проиграть любой финал, но нельзя так играть": Невилл обрушился с критикой на игроков Челси
Европа00:01
Лунин не дал проиграть, Модрич принес победу: Реал минимально обыграл Севилью
Вчера, 23:45
Европа23:45
Уверенная игра Карнезекки не позволила Милану вырвать победу у Аталанты
Европа22:56
Энрике - о ранней замене Мбаппе: Рано или поздно нам придется привыкать жить без Килиана
Европа22:51
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Сборные22:47
Украина потерпела второе поражение кряду в рамках отбора на Евробаскет-2025
Украина22:22
УХЛ: Днепр уничтожил Тризуб, Сокол обыграл Киев Кэпиталз
Футбол22:20
Конь экс-тренера МЮ принес своему владельцу почти миллион фунтов
Европа22:12
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK