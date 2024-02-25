Почеттино: Мы были очень близки к победе после 90 минут

Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в финале Кубка лиги.

Напомним, Челси минимально уступил Ливерпулю, единственный гол был забит в дополнительное время.

Почеттино считает, что игрокам нужно прочувствовать боль поражения, чтобы прибавить в будущем и бороться на равных с лучшими командами.

"Наши игроки – профессионалы. Они настоящие бойцы. Теперь нужно двигаться дальше. Игрокам надо почувствовать боль. Ничто из того, что вы мне скажете, не поможет мне почувствовать себя лучше. Ничто. И игрокам тоже нужно почувствовать эту боль.

Нам нужно прибавлять и бороться за победу на этом уровне в матче против команды, которая претендует на большие свершения последние восемь лет.

Конечно, нам было тяжело, мы расстроены. Игроки ощущают разочарование. Мы были очень близки к победе после 90 минут, но затем силы начали иссякать. Команда чувствовала, что, возможно, лучше дойти до серии пенальти. Предпринимались колоссальные усилия, и этим я доволен. Нужно продолжать верить, хоть мы и не получили той награды, которую хотели", – приводит слова аргентинца Football.London.

Ранее также сообщалось, что Осимхен предпочитает переехать в АПЛ.

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