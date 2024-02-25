Осимхен хочет продолжить карьеру в АПЛ

Фаворитами на нигейрица считаюся Челси и ПСЖ.

Виктор Осимхен хотел бы продолжить карьеру в АПЛ, утверждает Napoli Magazine.

На текущий момент на нигерийца претендуют два клуба: ПСЖ и Челси. Первым нужна замена Мбаппе, а вторым просто стабильный нападающий.

Сообщается, что Виктор склоняется к переходу в лондонский клуб и не очень заинтересован в переезде в Париж.

При этом Наполи все равно будет требовать за форварда около 130 млн евро, прописанных в его контракте. Неаполитанцам в целом все равно, кто станет покупателем.

В текущем сезоне на счету Осимхена 8 голов и 2 ассиста в 14 играх Серии А.

Ранее также Наполи упустил победу против аутсайдера, продлив серию без побед до четырех матчей.

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